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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün TSK yapılanması davasında 39 asker tutuklandı

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen 39 asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

02 Mart 2018 00:06

FETÖ'nün TSK yapılanması ile bağlantılı olarak ankesörlü telefondan iletişim kurdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturmada 39 asker tutuklandı. 

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasında yer alan ve mensuplarıyla ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 41 askerden 39'unun tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, “FETÖ'nün TSK içindeki yapılanması”nda yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.

Nöbetçi hâkimlik, 39 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hâkimlik, iki şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta “FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden ‘mahrem imamlarla’ iletişime geçtiği” iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında 42 kişi tutuklanmış, itirafçı olan 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 81'e, serbest kalanların sayısı ise 8'e çıktı.

 

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