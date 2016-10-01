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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'nün 'TSK Erzurum sorumlusu' olduğu öne sürülen öğretmen gözaltında

Erzurum merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

01 Ekim 2016 22:17

Erzurum merkezli dört ilde ‘FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 'il sorumlusu' olduğu iddia edilen firari öğretmenin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ‘FETÖ'nün kentteki TSK yapılanmasını yönettikleri belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, “FETÖ'nün TSK Erzurum sorumlusu” olduğu öne sürülen firari öğretmen A.Ö'yü İstanbul'da yakalayan polis, yönetim kademesindeki albaylar S.E ve İ.Y, üsteğmenler M.K ve A.Ç, öğretmenler Ş.T, H.İ.A ve E.İ. ile Yard. Doç. Dr. M.T'yi de Erzurum, Kocaeli ve Samsun'daki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Zanlıların ev ve çalıştıkları yerlerdeki aramalarda ise çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

TSK içinde FETÖ yapılanmasına yönelik aktif olarak faaliyetler yaptıkları tespit edilen zanlıların, ifade işlemleri için Erzurum'a getirileceği belirtildi.

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