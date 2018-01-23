FETÖ'NÜN TRT HARBİYE BİNASININ İŞGALİ VE TAKSİM OLAYLARI DAVASI..

Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT\'nin Harbiye binasının işgali ve Taksim Meydanı\'nda gerçekleşen olaylara ilişkin 131 sanıklı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya 35 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan tutuklu sanık Üsteğmen Yavuz Sarıoğlu, olay günü alay içtima alanında askerlerin toplandırıldığını, durumla ilgili bir herhangi bir bilgi alamadığını, mühimmat ve teçhizatlar dağıtıldıktan sonra nizamiyeden çıktıklarını belirtti. Sorunsuz olarak TRT binasına girdiklerini söyleyen sanık Sarıoğlu, \"Hamza Binbaşı, Yüzbaşı Duran Keskin ile benim binayı emniyete almamızı söyledi. Radyo evine varma saatimiz 22.30-22.45 gibiydi. Telefondan köprünün kapatıldığı haberlerini okudum, ailemi aradım. Ailem bana silahlı kuvvetlere bağlı bir grubun kalkışma içinde bulunduğu söyledi. Ben de bu iş için dışarı çıkmadığımızı söyledim\" dedi.

\"POLİSE, HALKA ATEŞ ETMEDİM\"

TRT personeline yönelik olumsuz tavır görmediğini belirten sanık Sarıoğlu, \"Alay komutanını aradıktan sonra kanundışı emir kapsamı dışında kaldığını anladım. Sonra bende askerleri toplayarak kışlaya geçme düşüncesi oldu. Çok açıkta bir alanda olduğum için ani bir refleksle havaya 2-3 el ateş ettim. Polise, halka, devlet malına ateş etmedim. Olay yerinden kurtulmak için bütün çabayı harcadım. Harbiye Orduevi\'ne geçtikten sonra gözaltına alındık\" diye konuştu.

Duruşmada dinlenen sanık er Yener Dertli, Alay Komutanı Nebi Gazneli\'nin emri üzerine silahlı şekilde TRT binasına götürüldüklerini belirtti. Sanık Dertli, bomba ihbarı olduğu söylenerek binanın boşaltılması emri verilmesi üzerine katları dolaşıp çalışanları çıkardıklarını ifade etti. Sanık Dertli, \"Kimseye zor kullanıldığını görmedim. Adını sonradan öğrendiğim yüzbaşı Duran Keskin, beni binanın sol tarafına çıkararak nöbette kalmamı söyledi. Duran Keskin bana, \'Buraya kimseyi yaklaştırma, yaklaşan olursa atış serbest\' dediö şeklinde konuştu. Daha sonra binanın ön tarafından silah seslerinin geldiğini duyduğunu belirten sanık Dertli, panikleyerek havaya ateş ettiğini söyleyerek “Uzaktan tekbir getiren insanların seslerini duydum. Psikolojik olarak terör örgütü DEAŞ\'ın saldırabileceğini düşündüm. Ama bizim bulunduğumuz yere herhangi bir ateş edilmedi. Daha sonra polisler, \'Askerler yaptığınız şey kanunsuzdur. Kışlanıza dönün\' şeklinde çağrı yaptı. Üsteğmen Yavuz Sarıoğlu, yanımıza gelerek \'Kimseye ateş etmeyin, ters giden bir şeyler var\' dedi. Bunun üzerine hepimizi toplayarak Harbiye Orduevi\'ne gittik. Orada bulunan askerler, bizi polise teslim etti. Yüzbaşı Duran Keskin\'i ise bizden önce orada teslim olmuş halde orada gördüm\" şeklinde konuştu.



\"TERÖR SALDIRISI VAR DENİLEREK KANDIRILDIM\"

\"Terör saldırısı var denilerek kandırıldım\" diyen er Dertli, \"Makam, mevki sahibi subayların böyle gaflet ve delalet içinde olabileceğini düşünemedim. Bunlar vatan haini çıkmışlar da, 12 aylık vatani görevini yapmakta olan benim suçum nedir? Emir dışında bir şey yapmadım. Kimseye ateş etmedim. Beni mağdur eden rütbeli komutanlardan şikâyetçiyim. 19 aydır tutukluyum, beraatimi talep ederim\" ifadesini kullandı. Duruşma, diğer sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edilmesi için yarına ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay gününün arşiv görüntüleri



