FETÖ'nün sözde 'Kocasinan eyalet sorumlusuna' 8 yıl 9 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de terör örgütü FETÖ/PDY\'nin sözde \'Kocasinan eyalet sorumlusu\' olduğu iddia edilen Muhammet Ü., 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi ise beraat etti.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Muhammet Ü. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Ahmet Ü. ve avukatları hazır bulundu. \'Örgüt üyesi\' oldukları iddiasıyla yargılanan kardeşler, suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile tanık olarak dinlenen M.A., Muhammet Ü.\'nün, \'örgütün sözde eyalet sorumlusu\' olduğunu öne sürdü. Üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını ifade eden tanık M.A., \"Evlerde kaldığım dönemlerde, sanık \'abilerimizdendi.\' Bölge talebe abiliği yapıyordum. Muhammet, \'eyalet abisiydi\'. Kocasinan ya da Melikgazi eyaletinden sorumluydu. Eyalette bulunan yaklaşık 200-300 evin tamamından sorumluydu. Muhammet Ü.\'yü, \'Serhat\' kod adıyla biliyordum. Toplantılarına katılmadım. Ben \'ByLock\' kullandığıma göre onun da kullandığını düşünüyorum\" diye konuştu.Örgüt üyesi olmadığını öne süren Muhammet Ü. ise \"Örgütün \'ByLock\' isimli programını kullanmadım. Eyalet sorumluluğu yapmadım. Tanığı da tanımıyorum. Suçsuzum\" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanık Muhammet Ü.\'yü, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Ahmet Ü.\'yü ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirdi.