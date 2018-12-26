FETÖ'nün sözde 'il imamı' darbeciler için 'idam' istedi

ŞANLIURFA, (DHA)- ADANA\'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece, FETÖ/PDY\'nin sözde \'Şanlıurfa il imamı\' olduğu gerekçesiyle tutuklanan Osman Nuri Karabaş, duruşmada örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürdü, darbe girişimi sorumluları için \'idam\' istedi.

Adana\'da polisin geçen 30 Kasım\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün sözde \'Şanlıurfa il imamı\' olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Nuri Karabaş ve eşi P.E.K., 6 Aralık\'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanık Osman Nuri Karabaş\'ın Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.

\'URFA\'YA KENDİ RIZAMLA GELDİM\'

Erzurum\'da yaşadığı dönemde işi gereği Fetullah Gülen\'in matbaacı kardeşi Salih Gülen ile tanıştığını anlatan Osman Nuri Karabaş, örgütsel hiçbir bağının olmadığını söyledi. Adana\'da halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı Işık Dershanesi\'nin örgütle ilişkisi olduğunu bilmediğini ileri süren sanık, dershanenin KHK ile kapatıldığını ifade etti. Karabaş, ifadesinde şunları söyledi:

\"Şanlıurfa\'ya kendi rızam ile geldim. Çağlayan Okulları olarak bilinen eğitim kurumlarında hem şirket hem de halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet yapmaya başladım. 2015 yılında hisselerimi satarak yurt dışına gittim. Şanlıurfa\'daki ortaklarımıza operasyon oldu. FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantım yoktur. 15 Temmuz ile hiçbir alakam yoktur.\"

\"İKİ VEKİL BENİ GÜLEN\'İN YANINA GÖTÜRDÜ\"

Fetullah Gülen ile görüşmesi olmadığını da öne süren sanık, o dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan 2 kişi hakkında iddialarda bulunarak, \"Pensilvanya\'ya milletvekillerimizle birlikte Fetullah Gülen\'in yanına gittik. Ben özel olarak Fetullah Gülen ile görüşmek için gitmedim ancak ismini zikrettiğim milletvekilleri bu kişiye karşı sempatilerinin olduğunu beyan ederek beni de bunun yanına götürdüler. Her iki milletvekiliyle farklı tarihlerde ayrı ayrı birlikte Pensilvanya\'ya ziyarete gittik. Burada \'bam teli\' diye adlandırılan mescit gibi bir yer vardı. Burada Fetullah Gülen\'in sohbetine katıldık. Bu ziyaretler 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleşmiştir. Ben bu milletvekillerini Fetullah Gülen\'in yanına götürmedim, onlar beni davet ettiler\" dedi.

Zaman Gazetesi\'ne çocuklarının SBS testleri için abone olduğunu iddia eden sanık, \"Çocuklarımın gittiği okullar daha sonra KHK ile kapatılmıştır\" ifadesini kullandı.

\'İDAMLA YARGILANSINLAR\'

Terör örgütüne finans sağlamadığını ve \'il imamı\' olduğu iddialarını kabul etmeyen Osman Nuri Karabaş, etkinlik pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirterek, \"Terör örgütlerini lanetliyorum. 15 Temmuz darbesine katılan herkesin idamla yargılanmasını istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar idamla yargılansın\" dedi.

Sanık savunmasının sonunda beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın \'terör örgütü kurma ve yönetme\' suçundan tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mart\'a erteledi.



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