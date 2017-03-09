"FETÖ'nün siyasi ayağı, AKP'den başka bir yerde değil"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Bank Asya’nın önünden geçenler bile devletten atılırken, FETÖ’nün siyasi ayağı elini kolunu sallayarak geziyor. On binlerce ByLock’çu var ve aralarında hiç politikacı yok, öyle mi? 'Yok gibi' davranıyorlar çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı, AKP’nin içinden başka bir yerde değil" dedi.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "FETÖ'nün siyasi ayağı nereye basıyor?" başlığıyla yayımlanan (9 Mart 2017) yazısı şöyle:

“Örgüt, kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir.”

Bu cümle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde yer alıyor.



Emin Özgönül’ün, Sözcü’de yayınlanan haberine göre “örgüt”, AKP hükümetinin Fetullahçılar ile mücadelede “milat” kabul ettiği 17–25 Aralık 2013 tarihinden sonra askerlik kanununda değişiklik yaptırmış.



Birincisinde terfiler bir yıl öne çekilerek, 4 yıllık albaylar ile 3 yıllık generallerin terfilerinin Yüksek Askeri Şûra’da görüşülmesinin yolu açılmış.



İkincisinde ise 28–30 yılını tamamlayan albaylara 30–70 bin lira fazla ikramiye ödenerek emekli olmaları sağlanmış.



Savcılık bunun neden yapıldığını şöyle açıklıyor:



“Örgüt, TSK komuta kademesini en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirip, henüz sırası gelmeyen mensuplarını da terfi sırasına dahil etmiştir.”



Bunun neden yaptırıldığı yine iddianamede var.



1– Kendisine bağlı olmayan generalleri TSK dışına çıkarmak.



2– Kendisine bağlı subayların en az olduğu 1988 ve öncesindeki yıllarda mezun olan albayları topluca emekli etmek.



3– Kendisine bağlı albayları bir an önce general yaparak ordu üst kademesini ele geçirmek.



Nitekim, 2014’teki YAŞ’ta 10 albay bir yıl erken terfi ederek general olmuş ve hepsi de darbeye katılmış.



Bunlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı basan Semih Terzi ile Marmaris baskınına katılan Gökhan Şahin Sönmezateş de bulunuyor.



Kanun teklifleri, AKP milletvekilleri tarafından verilmiş, yine AKP milletvekillerinin çoğunluk oyuyla kabul edilmiş.



Bu, Balyoz, Ergenekon ve casusluk davalarıyla TSK’ya karşı yargı eliyle kurulan kumpasın, bu kez TBMM’de siyasi otorite eliyle kurulduğunun bir kanıtı.



Ve Bank Asya’nın önünden geçenler bile devletten atılırken, FETÖ’nün siyasi ayağı elini kolunu sallayarak geziyor.



On binlerce ByLock’çu var ve aralarında hiç politikacı yok, öyle mi?



“Yok gibi” davranıyorlar çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı, AKP’nin içinden başka bir yerde değil.