T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 'sivil yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 27 kişiden 14'ü gözaltına alındı

20 Kasım 2018 16:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'sivil yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 27 kişiden 14\'ü gözaltına alındı. 

FETÖ/PDY\'nin \'sivil yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı beyanlarının ve teknik takibin ardından örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14\'ü, Ankara ve İstanbul\'da yapılan operasyonlarda yakalanıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden bazılarının kamu, bazılarının da özel sektör çalışanı siviller olduğu, firari durumdaki 13 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü açıklandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıAnkaraARSLANANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24