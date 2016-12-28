"FETÖ'nün sinemasına hükümetten belediyelere kadar herkes destek verdi"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alan "Gülen cemaati kendisini sinemada 2009 yılında göstermeye başladı ve ‘Kelebek,’ ‘Eşrefpaşalılar,’ ‘Allah’ın Sadık Kulu: Barla,’ ‘Selam’ ‘Birleşen Gönüller’ ve ‘Selam: Bahara Yolculuk’ filmlerini yaptı" değerlendirmesiyle ilgili olarak "Zamanında FETÖ’nün çektiği bu filmlerle ilgili yerel yönetimler nezdinde büyük izlenme kampanyaları yürütüldü. Özellikle Eşrefpaşalılar’dan itibaren bu filmlere büyük galalar yapıldı" dedi. "Valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri bu filmlerin gösterildiği salonlarda en ön sırada oturdu" diyen Semercioğlu, "Üst düzey hükümet üyeleri de galalara katıldı. O görüntüler arşivlerde duruyor" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun "FETÖ’nün sinemasına herkes destek verdi..." başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Dünkü Hürriyet’te Umut Erdem’in manşeti FETÖ’nün sinemadaki yapılanmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler veriyordu.

Hepsi kamuoyunun bildiği, bizim zamanında gişesini takip ettiğimiz, haberleri medyada sık yapılan filmlerdi...

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu işte bu filmleri mercek altına almış.

2009’dan itibaren FETÖ’nün altı film çektiği belirtilen raporda, bu filmler için yaklaşık 7 milyon bilet satıldığı bilgisi de yer almış.

Öncelikle şunu söyleyeyim...

Komisyonun bu rakamı doğru değil, söz konusu 6 filmin toplam gişesi 8 milyondan fazla...

İşte FETÖ’nün çektiği 6 filmin tek tek gişesi...

Kelebek: 33.816 (2009)

Eşrefpaşalılar: 487.478 (2010)

Allah’ın Sadık Kulu: Barla: 2.227.113 (2011)

Selam: 2.145.545 (2013)

Birleşen Gönüller: 1.589.135 (2014)

Selam Bahara Yolculuk: 1.683.497 (2015)

Toplam gişesi 8.166.584 olan bu filmler için TBMM komisyonu, “Türkiye’de film başına düşen ortalama izleyici 100 bin civarındayken, bu 6 filmin gişe ortalamasının 1 milyonu aşması ve sinemaya mesafeli bir cemaatin bu rakamları yakalamış olması dikkat çekicidir” denildi...

Oysa bu rakamlar karşısında şaşılacak hiçbir şey yok...

Çünkü zamanında FETÖ’nün çektiği bu filmlerle ilgili yerel yönetimler nezdinde büyük izlenme kampanyaları yürütüldü.

Özellikle Eşrefpaşalılar’dan itibaren bu filmlere büyük galalar yapıldı...

Konya’dan Isparta’ya, Van’dan Kahramanmaraş’a şehirlerin bütün protokolleri bu filmleri izledi...

Okul yönetimleri belediyelerle işbirliği yaparak salonlar kapattı, belediyeler otobüs otobüs öğrenci taşıdı bu filmlere.

Valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri bu filmlerin gösterildiği salonlarda en ön sırada oturdu.

Üst düzey hükümet üyeleri de galalara katıldı. O görüntüler arşivlerde duruyor.

Yetmedi, mart ayında gösterilen film (Eşrefpaşalılar) “yoğun istek üzerine” eylül ayında ikinci kez vizyona sokuldu...

Kötü bir animasyon olan “Barla”ya bile öğrenciler izlemeli tavsiyesinde bulunularak 2 milyonun üzerinde gişe yaptırıldı.

Daha fazla salonda haftalarca kalması için her yol denendi.

Böyle bir ortamda -şimdi isim vermeye gerek yok- bugünün ünlü isimleri ve yönetmenleri de bu filmlerde görev yapmaya başladı.

Tüm bunlar üst üste konulunca bu 6 filmin 8 milyon seyirciye ulaşmasına neden şaşırıyoruz ki...

Asıl bu kadar kampanyaya 18 milyon olmamasına şaşmak lazım.

FETÖ’nün sinemasının sinema olmadığını biz biliyorduk zaten, ancak kamuoyuna güç sahipleri tarafından öyle bir sunuldu ki, 8 milyon gişeye kendi adıma ben hiçbir zaman şaşırmadım.