FETÖ'nün 'Signal' programı deşifre edildi, yazışmalardan fiyat tarifesi ve uyarılar çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen üst düzey yöneticilerin kullandığı şifreli cep telefonu haberleşme programı \'Signal\' deşifre edildi. Ele geçirilen yazılı görüşmelerde, yurt dışına kaçış fiyat tarifesinin yanı sıra diğer örgüt üyelerine gönderilen talimatlar ortaya çıkarıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmalarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerin kullandığı şifreli haberleşme cep telefonu programı \'Signal\'i deşifre etti. Yapılan incelemede örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmak için \'Signal\' programı ile haberleştiği ve Yunanistan\'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyeleri için fiyat tarifesinin yanı sıra çeşitli uyarıların yer aldığı tespit edildi. Haklarındaki soruşturmalar nedeniyle Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan 2 kişinin kullandığı cep telefonundaki \'Signal\' programında yapılan incelemede şu mesajlara ulaşıldı:

* Geçiş ücreti yetişkin başı bin 750 ile 2 bin 250 euro arasında, 0-4 yaş arası ücretsiz bunlar şu an ki fiyatlar. Yunanistan\'da kalış maliyeti 4 kişilik bir aile için bin 500 euro. Kaçış ücreti hariç yanınızda 10, 20, 50 euro bozukluk var mı? Ayrıca yanınızda 300-500 lira var mı?

* Kaldığınız yerde ve buluşma yerine giderken fiziki takip altında olup olmadığınıza dikkat edin. Eğer bundan şüpheleniyorsanız bunu anlamanın basit yolu kaldığınız yerden çıkınca mezarlık veya park gibi açık bir alana giderek bir süre etrafınızı kontrol etmek. Ahaliyle özellikle de kaçaklarla siyasi söylemlere girmeyin. Kaçakların yanında telefonunuzu deşifre etmeyin, ıslanmaz kılıflar taşıyın.

* Telefon görüşmesi yaparken dikkatli olun. Ne kadar az detay konuşursanız o kadar iyidir. Özellikle sistem yüklü telefonlarınızı muhafaza edin, başkalarının eline geçme ihtimalini düşünerek bilgileri gerekmedikçe kaydetmeyin. Kaydetmek gerekirse başkalarının anlamayacağı şekilde kodlayın ve saklayın.

* Yüzme bilsin, bilmesin herkes can yeleği takmalı. Bazen kaçakçılar yeleği ayarlar, almadan bizimle istişare edin. Aşırı kilolu, hamile, sakat olanlar mutlaka belirtsin. Can yeleği alırken kilonuza göre köprülü can yelekleri alın. Ancak şişme can yeleği daha pratiktir. Can yeleği taşırken dikkat çekmemek için hediyelik eşya çantasına koyun. Bota binmeden önce herkes can yeleğini mutlaka giymeli.