T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 'polis imamlarının imamı'na 10 yıl hapis

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı ve 'polis imamlarının imamı' olduğu iddia edilen örgütün okulunda görevli öğretmeni Oğuz Baca

23 Mart 2018 22:52

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'Bylock\' kullanan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı ve \'polis imamlarının imamı\' olduğu iddia edilen örgütün okulunda görevli öğretmeni Oğuz Bacanlı\'ya mahkeme heyeti 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan 4\'ü tutuklu 8 kişinin yargılanması bugün sona erdi. Mahkeme heyeti \'Bylock\' kullanan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı ve \'polis imamlarının imamı\' olduğu iddia edilen örgütün okulunda görevli öğretmeni Oğuz Bacanlı\'ya mahkeme heyeti 10 yıl 6 ay hapis, ihraç öğretmen İbrahim Pınar\'a 9 yıl, Faruk Özçelik\'e 7 yıl 6 ay, 3\'üncü sınıf emniyet müdürü iken ihraç edilen Cemcenker Toparlak\'a 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verdi. Aynı davada yargılanan Fevzi Meral ve İsa Semiz\'de \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ayrıca mahkeme heyeti aynı davada yargılanan ihraç doktor Selim Kocasaraç\'a 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verirken Recep Karagöz için beraatine karar verdi. Heyet, sanıklardan Özgür Güngör ve Ziya Bayraktar\'ın ise dijital materyallerin sonuçlarının beklenmesi için dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYTemmuzOğuz BacanlıSamsun FETÖPDYSamsunAğır Ceza MahkemesiMahkemePınarFarukCemcenker ToparlakAynıFevzi MeralSemizPişmanlık YasasıAyrıcaSelim KocasaraçRecep KaragözHeyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24