'FETÖ'nün Pensilvanya'ya has altın sevkiyatıyla ilgili iddianame kabul edildi

İzmir'de, Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya parça parça has altın sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 30 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Eldem Kuyumculuk'a ait hisselerin hileli yollarla başkasına devredildiğinin anlatılarak 3 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 5 ila 10 yıl hapis cezası istendi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 'FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Semih S., Ahmet İ. ve Furkan Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Operasyonda aranan firari şüphelilerden Mehmet Eldem'e ait Eldem Kuyumculuk isimli iş yerinde de yüklü miktarda has altın ele geçirilmiş, tutuklanan 3 zanlının Fethullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'ya parça parça has altın sevkiyatı yaptığı tespit edilmişti. Ekipler, 1,5 kilogram has altına sevkiyat sırasında, 30 kilogram has altına ise iş yeri aramasında el koymuştu.