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FETÖ'nün 'okul' yapılanması davasında 35 kişiye hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin okul yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21'i tutuklu 49 sanıklı davada 35 kişiye 1 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

02 Ocak 2019 23:00

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin okul yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21\'i tutuklu 49 sanıklı davada 35 kişiye 1 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY ile irtibatta olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi ve bazı çalışanlarından oluşan 21\'i tutuklu, 19\'u tutuksuz ve 9\'u ise firari 49 sanık hakkında \'silahlı terör örgütüne üyelik\' suçlamasıyla dava açıldı. Denizli 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmada, son savunmalarını yapan sanık ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 49 sanıktan 35\'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi, 5 sanık ise beraat etti. Ayrıca 10 sanık da tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 sanık hakkındaki dosya ise ayrıldı.

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