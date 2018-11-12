FETÖ'nün 'öğrenci yapılanması' operasyonunda 1 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - SAKARYA\'da FETÖ/PDY\'nin \'öğrenci yapılanması\'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan ve Edirne\'ye getirilen İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanması\' soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan İ.A.\'yı Sakarya\'da yakalayarak, gözaltına aldı. Edirne\'ye getirilen İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.