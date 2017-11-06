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FETÖ’nün Niğde 'bölge imamı' tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- KONYA’daki 'gaygubet' adı verilen örgüt evinde saklanırken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Niğde büyük bölge imamı' olduğu ileri sürülen Eyüp E

06 Kasım 2017 18:13

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- KONYA’daki \'gaygubet\' adı verilen örgüt evinde saklanırken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Niğde büyük bölge imamı\' olduğu ileri sürülen Eyüp E., Niğde’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasında sözde \'büyük bölge imamı\' olduğu ve askeri öğrencilerden sorumlu bulunduğu, yurt dışı gezileri organize ettiği, iki \'ByLock\' hesabı kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eyüp E., Konya\'da gaybubet evinde gözaltına alındı. Niğde’ye getirilen \'Akif\' kod adlı Eyüp E., Niğde Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Eyüp E., tutuklandı.
 

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