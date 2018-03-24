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FETÖ'nün Nazilli işadamı yapılanması davasında 5 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/Nazilli (AYDIN), (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin Nazilli'deki işadamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutma'nın ortaklarından Murat Takmak

24 Mart 2018 15:08

Bahattin ALBAYRAK/Nazilli (AYDIN), (DHA)- AYDIN\'da, FETÖ/PDY\'nin Nazilli\'deki işadamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 18\'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutma\'nın ortaklarından Murat Takmaklı\'nın da bulunduğu 5 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.
Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dönüştürülen Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu\'nda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanık ve taraf avukatlarının savunmaları alındı. Savunmalarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, firari 19 sanık ile yargılamayla ilgili işlemleri henüz tamamlanamayan 27 sanıktan oluşan toplam 46 kişinin dosyalarının ayrılmasını, geri kalan 62 sanıktan 52\'sinin \"Silahlı terör örgütü üyeliği\', 10\'un ise \'Silahlı terör örgütüne yardım\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıklardan, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutma\'nın ortaklarından Murat Takmaklı\'nın da olduğu 10\'unun tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, 18 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan sanıklar Murat Takmaklı, Mehmet Arslan, Niyazi İnanlı, Ekrem Aytekin ve Fatih Zeyrek\'in tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından duruşmaya katılan sanıklardan dördü cezaevine götürüldü. Duruşmaya katılmayan Niyazi İnanlı hakkında ise yakalama kararı çıkartılıp, duruşma ertelendi.

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