FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASINDA MEHMET AĞAR TANIK OLARAK DİNLENDİ 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada, Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın tanığı olarak, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar dinlendi. Ağar, \"Benim tanıdığım Hüseyin Çapkın böyle alçaklıkları art arda sergileyen bir örgüte müzahir olacak bir yapıya sahip değil. Bizim polisimize, askerimize, çocuklarımıza kurşun atacak bir yapıya asla sahip olamaz\" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) \"mülkiye\" yapılanmasına açılan davada, aralarında İstanbul\'un eski valisi Mutlu ile eski emniyet müdürü Çapkın\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu 15 sanığın yargılamasına devam ediliyor.

ÇAPKIN\'I BANA TANSU ÇİLLER ÖNERDİ

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tanık olarak dinlendi. İstanbul eski Emniyet Müdürü tutuklu sanık Hüseyin Çapkın\'ın tanığı olarak dinlenen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlunun cenazesinden geldiğini belirterek, \"Öncelikle özür dilerim. Bir cenazeden geliyorum. Kıyafetim mahkeme için çok uygun değil\" dedi. Hüseyin Çapkın\'ın özel hayatında \"Son derece mazbut, muhafazakar ve dürüst bir insan olduğunu\" belirten Ağar, \"Mesleki anlamda da fevkalade başarılı hizmetleri oldu\" dedi. Devlet memurluğu hizmetinden ayrıldıktan sonra siyasette atıldığını dile getiren Ağar, Çapkın\'la bağlarının devam ettiğini söyledi. Ağar, \"Bütün o dönemlerde, hakkında hiçbir olumsuz duyumumuz olmadı\" ifadesinde bulundu.

\"HÜSEYİN ÇAPKIN, ZATEN ÇOK PARLAK BİR ADAMDI\"

Çapkın\'ın avukatının, \"İddianamede, müvekkilimin örgüt tarafından parlatılarak belli makamlara geldiği iddiası var. Sizin bu iddiaya ilişkin bir duyumunuz oldu mu?\" sorusuna Ağar, 1993\'de terör olaylarının yüksek olduğunu ve Gaziantep\'in de kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek Çapkın\'ı Gaziantep\'e atadığını söyledi. Ağar, \"Kendi dönemimle ilgili net olarak söyleyebilirim, Gaziantepli bir milletvekili Tansu Çiller\'e söylemiş. O da bana söyledi. Büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Kesinlikle benim inisiyatifimle oldu. O dönemde güçlü idim daha yüksek bir göreve de atayabilirdim. Ancak o dönemde Gaziantep bizim için önemliydi. Mahcup da olmadım. O tür bir duyum um olmadı. Hüseyin Çapkın, zaten çok parlak bir adamdı\" diye yanıt verdi.

\"BENİM TANIDIĞIM HÜSEYİN ÇAPKIN BÖYLE ALÇAKLIKLARI ART ARDA SERGİLEYEN BİR ÖRGÜTE MÜZAHİR OLACAK BİR YAPIYA SAHİP DEĞİL\"

\"FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili herhangi bir iltisakını veya yakınlığını gördünüz mü?\" sorusuna da Ağar, \"Benim tanıdığım Hüseyin Çapkın böyle alçaklıkları art arda sergileyen bir örgüte müzahir olacak bir yapıya sahip değil. Bizim polisimize, askerimize, çocuklarımıza kurşun atacak bir yapıya asla sahip olamaz\" dedi. Ağar, FETÖ\'nün sadece darbe girişiminde bulunan bir örgüt olmadığını aynı zamanda casusluk faaliyetleri içinde Türkiye\'nin aleyhine çalışmalar içinde olduğunu sözlerine ekledi.

ÇAPKIN: BUGÜN Kİ BİLGİLERİN ONDA BİRİ O GÜN BİLİNSEYDİ, İFŞA EDİLİRDİ

Hüseyin Çapkın da, savunmasında, itirafçı olan eski Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar\'ın itiraflarında kendisinin FETÖ\'cü emniyet müdürlerine karşı olduğunu söylediğini aktardı. Dolar\'ın itiraflarında, İstanbul\'da görevli 141 emniyet müdürünün FETÖ\'cü olduğunu söylediğini belirten Çapkın, bu isimlerin çoğunun kendisinden önce İstanbul\'da görevlendirildiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, \"Bu kadar çok FETÖ\'cünün o dönem emniyette olmasını hiç fark etmediniz mi?\" sorusuna Çapkın, \"Bugün kİ bilgilerin onda biri o gün bilinseydi, kesinlikle ifşa ederdik. Ancak o dönemde bunların FETÖ\'cü oldukları bu şekliyle bilinmiyordu\" yanıtını verdi. Çapkın, HTS kayıtlarında 20 Aralık 2013\'te Amerika\'dan gelen iki mesaj ile yapılan 20 saniyelik görüşmenin ise kızına ait olabileceğini söyledi.

ESKİ VALİ MUTLU, İLK TORUNUNU MAHKEME SALONUNDA GÖRDÜ... MAHKEME BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra davanın tutuklu sanıklarından Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu savunmasını yaptı. Duruşma arasında 40 günlük olan ilk torununu görme fırsatı yakaladığını anlatan Mutlu, bu fırsatı verdiği için mahkeme başkanına teşekkür etti.

Mutlu, \"FETÖ\'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve 25 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten eski savcı Muammer Akkaş, söz konusu dönemde görevimi yapmadığım gerekçesiyle hakkımda \'görevi kötüye kullanma\' suçundan suç duyurusunda bulundu. Bununla ilgili olarak dönemin İç İşleri Bakanı Efkan Ala, benimle ilgili şikayetin işleme konulmamasına karar vermiştir\" dedi. Söz konusu kararın 4 Ağustos 2014 tarihinde verilmiş olduğunu belirten Mutlu, bu konunun da dosyaya girmesini talep etti. Mutlu, bir buçuk yıldır tutuklu olduğunun gözetilerek, tahliyesini talep etti.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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18.12.2017 - 12.52 Haber Kodu : 171218044



