FETÖ'nün Muğla eğitim danışmanı Eskişehir'de eşiyle birlikte yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Tuncay P. ile eşi Emel P., gözaltına alındı. Örgütün Muğla\'da sözde eğitim danışmanlığını yapmakla suçlanan şüphelilerden Tuncay P., tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, \'terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan Tuncay P. ve eşi Emel P., yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi\'ne götürülen şüphelilerden Tuncay P.\'nin, FETÖ\'nün gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı, Muğla\'da örgütün sözde \'eğitim danışmanlığı\'nı yaptığı, Denizli\'de örgütün sözde \'büyük bölge talebe mesulü\' ve Manisa\'da da \'örgüt yöneticisi\' olduğu öne sürüldü.

Sorgulaması tamamlanan Tuncay P. sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi, eşi Emel P.\'nin ise sorgulamasının devam ettiği belirtildi.