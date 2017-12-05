"FETÖ'nün medya yapılanması" davasında tahliye edilen Atilla Taş, Davut Aydın ve Murat Aksoy için yeni karar

"FETÖ'nün medya yapılanması"na ilişkin 29 sanıklı davada cezaevinden bir süre önce tahliye edilen şarkıcı Atilla Taş, Davut Aydın ve Murat Aksoy’un davalardan vareste tutulmasına karar verildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci gününe 20 tutuklu sanık ile aralarında Atilla Taş’ın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.



Duruşmada 7 tanık dinleyen mahkeme heyeti daha sonra sanıkların taleplerini aldı. Sanıklar teker teker tahliye taleplerini dile getirdi. Tutuksuz sanıklar ise duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Atilla Taş, Davut Aydın ve Murat Aksoy ise duruşmalardan vareste tutuldular. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Said Sefa ile Bülent Ceyhan hakkındaki yakalama kararını tekrar ederek duruşmayı 6 Şubat 2018’e erteledi.