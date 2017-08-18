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'FETÖ'nün medya yapılanması' davasında savcı mütalaa verdi

Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti

18 Ağustos 2017 16:43

'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin ‘örgüt üyeliği’ suçundan yargılandıkları davadan tahliye edildikten sonra ‘darbeye teşebbüs’ soruşturması nedeniyle tekrar tutuklanan aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında savcı mütalaa verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ile tutuksuz yargılanan Ali Akkuş katıldı. 

"Kaçma şüpheleri var"

Sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Savcı mütalaasında, Sanıkların ‘örgüt üyeliği’ suçundan yargılandıkları dava ile dosyanın birleştirilmesini talep etti. Ayrıca, kuvvetli suç delilleri olduğu ve yurt dışına kaçma şüphelerinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri ile devam ediyor.

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