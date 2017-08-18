Atilla Taş: Bakan 'Tweetten yatan bir Allah'ın kulu yok' diyor, ben Zeus'un kulu muyum?

Tahliye edildikleri 31 Mart gecesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın başlattığı soruşturma kapsamında tekrar tutuklanan gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi haklarında açılan yeni dava kapsamında savunma yapmaya devam etti. Atilla Taş, “Ben suçsuzum ve 1 yıldır suçsuz yere hapis yatıyorum. Bir bakan diyor ki 'tweetten yatan bir Allah'ın kulu yok.' Ben Zeus'un kulu muyum? Ben tweetten yatıyorum. Adamların Fethullah ile fotoğrafları var. Bunlar bize televizyondan terörist diye bağırıyor” dedi.

Canan Coşkun'un Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan 12 gazeteci ve 1 tutuksuz gazeteci katıldı.

Duruşmada savunma yapan Atilla Taş, ifadesinin başlangıcında mahkeme heyetine seslenerek, “Adalet ve hukukla ilgili yaşanan aksaklıkların müsebbibi siz değilsiniz. Hakimler ve savcıların itibarsızlıklarını söylemenin bu davaya ve ülkeye yarar getireceğini sanmıyorum. Sizler yoksanız adalet içi boş bir kavram” dedi.

“En büyük güvenim kendim ve suçsuzluğuma olan inancım” diyen Taş, “Benim anlayamadığım bu işlerle ne alakam olduğudur. Darbe olsaydı belki de bu mahkemeyi ve hakimleri bulamayacaktık. Bizim iddianame Nasreddin hocanın kazanı gibi doğurdu. 'Adalet zulmün temelidir' yazması gerekli” ifadelerini kullandı.

Taş, darbe girişimini planlayan, arkasında duranların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek, “Emin olunuz en ufak bir suçum olsaydı canıma kıyardım. Vicdanım rahat bu yüzden. Çocukken şarkılarımı dinleyen çocuklar kelepçeledi, üstüme kapı kilitledi. Bir asteğmen bana 'senin kucağında fotoğrafım var' dedi” ifadelerini kullandı.

"Ben Zeus'un kulu muyum?"

Milyonlarca insanın tutukluluğuna inanmadığını kaydederek, “Ben suçsuzum ve 1 yıldır suçsuz yere hapis yatıyorum. Bir bakan diyor ki 'tweetten yatan bir Allah'ın kulu yok.' Ben Zeus'un kulu muyum? Ben tweetten yatıyorum. Adamların Fethullah ile fotoğrafları var. Bunlar bize televizyondan terörist diye bağırıyor” dedi.

Atatürkçü olduğunu söyleyen Taş, şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal'in askeriyim. Beni bu halimle alacak cemaat varsa gidip yazılırım ama böyle bir cemaat yok. Ben hacı hocanın peşinden koşmadım. Bilime mantığa inanırım. Yıllarca 'Ham çökelek' olarak tanındım, ama bu bana hiç şöhret getirmedi. Beni yıllarca salak bir adam olarak tanıdılar. Örgüt bana 'Komik komik şarkılar yapacaksın, milletin sinirlerini bozacaksın, bir süre ortadan kaybolacaksın, 'Yamyam Style' şarkısını yapacaksın, seni Atilla Tasus deyip Yunanistan'a iteleyecekler, sonra bir gazetede yazı yazacaksın' mı dedi? Aklımızla mı oynuyorsun derler.”

"O gece siyanür verseler içerdim"

Taş, tahliye oldukları gece gözaltına alınmaları ile ilgili, “Ben o gece siyanür verseler içerdim, ölmek istedim. Suçsuz yatmak daha iyi suçlu yatsaydım daha kötü” dedi. Taş, tahliye edildiği gece arkasından su döküldüğünü söyledi. Bank Asya hesabı olan kişilerle görüşme suçlaması ile ilgili ise, “Arkadaşlarımın hesap cüzdanlarını isteyip 'Bank Asya hesabın varsa seninle konuşmayayım mı diyeyim” diye sordu.

"Çok yattım beni bırakın, kaçmam"

Taş, iddianamede yurtdışına çıkışlarının suçlama konusu yapılması ile ilgili ise, “Ben şarkıcıyım. Kazakistan'da Amerika'da konser verdim. Tunus'ta Mısır'da klip çektim. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bana 'Bu sesle nasıl şarkıcı oldun' diye sordu. 'Burası Türkiye. Bu sesle şarkıcı da olursun. 2 tweet atıp 2 ağırlaştırılmış müebbetle de yargılanırsın' dedim” ifadelerini kullandı.

Taş, tahliyesini talep ederken de, “Çok yattım, beni bırakın, kaçmam. Bırakırsanız gelip buraları temizlerim” diye konuştu. Taş'ın savunması sırasında salondan gülüşmeler yüks