“FETÖ'nün medya yapılanması” davasında gazetecilere tahliye yok

"FETÖ'nün medya yapılanması" davasında ara kararını veren mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

"FETÖ medya yapılanması"na yönelik 2'si firari 29 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahekemesi'nde yapılan duruşmada, aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un bulunduğu 13'ü bu davadan 13'ü ise darbe teşebbüsü soruşturmasından tutuklu 26 sanık hazır bulundu. Mahkemenin başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mahkemeye ulaşan evrakları okudu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda sanıklardan Bülent Ceyhan, Davut Aydın, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın cep telefonlarında 2014 yılına ait Bylock programı kaydının bulunduğu öne sürüldü. Daha sonra sanıkların taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın tahliye talebinin reddine karar verdi. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

Ne olmuştu?

"FETÖ'nün medya yapılanması"na yönelik davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tahliye edilmiş, duruşma savcısı 8'inin tahliyesine itiraz etmişti. Duruşma savcısının itirazını aynı gün işleme koyan 26. Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul ederek bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu kişiler tahliye olamadan cezaevinde kalmıştı.

13 kişi hakkında 7 gün gözaltı süresi

Savcının tahliye talebinde bulunduğu ve mahkemenin de tahliye ettiği aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişi hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün darbe soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermiş, bu kişiler de cezaevinden çıktıktan sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

13 kişiye yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan yeni iddianamede medya yapılanması davasından tahliye edilen; ancak darbe soruşturmasından tutuklanan şüpheliler Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer , Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. (DHA)