 FETÖ'NÜN MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI: İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün Marmara Üniversitesi\'ndeki yapılanmasına yönelik açılan davada savcı, 15 sanıktan bylock kullandığı iddia edilen 11 sanığın \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada 10\'u tutuklu 15 sanık hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

CEZA İSTENEN 11 SANIĞIN BYLOCK KULLANDIĞI TESPİTİNE YER VERİLDİ

Mütalaada, ihraç edilmeden önce Marmara Üniversitesi\'nde araştırma görevlisi olan tutuklu sanıklar Abdullah Sayın, Ahmet Bostan, Berk Kurtuluş, Emir Şahin, İbrahim Çam, Yavuz Selim Söylemez, Doçent Dr. Ali Delice, Doçent Dr. Aşkın Şeker, Doçent Dr. Hakan Kaptan, Sağlık Teknikeri Beyza Gürcü, Okutman İbrahim Selçuk hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada hakkında ceza istenen 11 sanığın, Bylock kullandığının tespit edildiği, örgüt talimatı üzerine Bank Asya\'da hesap açtıkları ya da açılan hesaplara para yatırdıkları, örgütün çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıktıkları belirtildi.

\"FETÖ İLE ORGANİK BAĞLARI OLUDUĞU KANAATİNE VARILDI\"

Mütalaada şu tespite yer verildi; \"Tüm bu suçlamalar birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların aynı yerden emir ve talimat alıp örgütsel faaliyet içinde olduğunu gösterdiği, söz konusu kriptolu haberleşme programı üzerinden örgüt lideri ve yöneticilerinden örgüt içi talimat almaları hususu ve diğer diğer delillerden sanıkların FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile organik bağları olduğu kanaatine varılmıştır\"

4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Savcı mütalaasında tutuksuz sanıklar; Abdullah Başer, Gerçek Şahin Yücel, İbrahim Gür ve Yusuf Kılınç\'ın dosyasının ise bu dosyadan ayrılmasını talep etti. 4 sanığın dosyasının ayrılmasını talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkında savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 9 Ocak\'a erteledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü\'ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün Marmara Üniversitesi yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 15 akademisyen gözaltına alınmış 11\'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.