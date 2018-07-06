T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'nün mahrem subaylarına' operasyonda 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişi'den 5'i gözaltına alındı

06 Temmuz 2018 15:31

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişi\'den 5\'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'nce, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem subay yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yapıldı. TSK içindeki örgütle bağlantılı personeli ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet eden ve sohbet imamlığı yapan 16 kişi belirlendi. Şüphelilerden 4\'ünün FETÖ suçlamasıyla tutuklu olduğu anlasıldı.
Kayseri merkezli Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ\'da ise 12 mahrem subaydan A.G., F.G., M.B., S.E. ve Y.G. yakalanıp gözaltına alndı. Firari A.B., H.G., İ.K., M.K., S.B., S.E. ve S.M.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri TSKTSKFETÖKayseriKahramanmaraş Hatay DüzceTekirdağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24