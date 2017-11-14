FETÖ’nün 'mahrem abi'lerinden kripto askerlere 'AK Parti'ye oy vermeyin' talimatı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askerlerden sorumlu \'mahrem abi\'lerin örgüt üyelerine, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti\'ye oy vermemeleri yönünde talimatta bulunduğu belirtildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından TSK içerisindeki kripto yapılanmaya yönelik hazırlanan 135 sayfalık iddianame, Tekirdağ 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. 13\'ü tutuklu 20 sanığın yargılanacağı davada, şüpheliler hakkında \'terör örgütüne üye olmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programlarını kullanmadığı, sabit hatlar ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla veya telefon numaralarını şifreleme yöntemiyle irtibat kurduğu belirtildi.

\'AK PARTİ\' TALİMATI

İddianamede, ayrıca Tekirdağ’daki bir lisede edebiyat öğretmeni olarak görev yapan ve kripto askerlerin \'mahrem abi\'si olduğu öğrenilen \'Kemal\' kod adlı M.B.\'nin, kentte sorumlu olduğu örgüt üyesi askerlerden 2014 yılında yapılan yerel seçimler öncesinde, AK Parti\'ye oy verilmemesini ve bölgede hangi parti güçlüyse o partiye oy verilmesini istediği belirtildi.