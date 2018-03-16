T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün kripto şifreleme yöntemini kullanan 6 subay tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ  merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 19 subaydan 6'sı tutuklandı

16 Mart 2018 19:58

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ  merkezli 17 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve örgütün \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 19 subaydan 6\'sı tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart\'ta Kahramanmaraş merkezli 17 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri\'nde aktif görevde olanlar ile açığa alınıp ihraç edilmiş 19 subay gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 17\'si adliyeye sevk edildi. Örgütün \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandığı öne sürülen subaylardan 6\'sı mahkemece tutuklanırken, 11\'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise devam etiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞFETÖPDYKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriKaçaklılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMart KahramanmaraşOperasyonda Kara HavaDeniz Kuvvetleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24