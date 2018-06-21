FETÖ'nün Kayseri'deki 'astsubaylar imamı' yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında astsubayların örgüt imamlığını yapan ve daha önce KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nde çalışan S.O., örgüte ait gaybubet evinde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonu kapsamında \'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\' suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve Kayseri\'de FETÖ\'ye mensup astsubayların örgüt imamlığını yapan, dha önce KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nde çalışan S.O., sakladığı gaybubet evine yapılan baskınla yakalandı. TEM\'e götürülen örgüt imamının sorgusuna başladı.



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