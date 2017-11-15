FETÖ'nün işadamları davasında karar açıklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY\'nin esnaf ve iş adamları ile ilgili faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davadamahkeme heyeti, sanıklara \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verirken, tutuklu 7 sanıktan 5\'i tahliye edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nın Edirne’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında işadamlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya, Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fahrettin Top, Beytullah Baykal, Tarık Altıerler, Kenan Yakar, Salih Öztürk, Osman Okuyan ve Seçkin Kalmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

15 TEMMUZ GECESİNE LANET OKUDU

Duruşmada mahkeme heyeti karar öncesinde sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek mahkemeden beraatlarını talep etti. Tutuklu sanıklardan Kenan Yakar, \"Örgüt üyesi değilim, 15 Temmuz gecesi yaşananları lanetliyorum. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Tutuklu sanık Osman Okuyan da terör örgütü üyesi olmadığını ve bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını söyleyerek mahkemeden beraatını istedi.

Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmaya verdiği yarım saatlik aranın ardından cezaları açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklardan Osman Okuyan\'a \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, diğer tutuklu sanıklardan Fahrettin Top, Beytullah Baykal, Tarık Altıerler, Kenan Yakar 6 yıl 10\'ar ay ve 15\'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar Salih Öztürk, Selçuk Kapuska, Ali Süerkan, Murat Topçu, Mahmut Kurt, Osman Sağlık, Çetin Avcı, Fahrettin Top, İsmail Fındık, İbrahim İplikçioğlu, Nesrin Bulut\'a ise 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklardan Fatih Görkem Yöndem 2 yıl 6 ay, Özge Yöndem 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 7 tutuklu sanıktan Osman Okuyan\'ın tutukluluk halinin devamına Fahrettin Top, Beytullah Baykal, Tarık Altıerler, Kenan Yakar ve Salih Öztürk\'ün yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Seçkin Kalmaz ile tutuksuz sanıklar Şener Şanal ve Sedat Dertli\'nin dosyalarının ayrılmasına karar vererek duruşmayı bitirdi.

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