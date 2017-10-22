FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI YARIN BAŞLIYOR...

* Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı\'nın da aralarında bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanığın yargılanmasına yarın Silivri\'de başlanacak.

Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı dava yarın başlıyor. TUSKON\'un Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu sanıklar, Silivri\'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

120 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON\'un Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay \'firari\' olmak üzere 31\'i tutuklu 86 sanık bulunuyor.

120 sayfalık iddianamede, MASAK raporları, \'Boran\', \'Demir\' ve \'Berat\' kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, Bylock raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri delil olarak yer alıyor.

ÖMER FARUK KAVURMACI İKİ KEZ TUTUKLANMIŞTI

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, soruşturma aşamasında 8 Eylül 2016\'da tutuklandıktan sonra 4 Mayıs 2017\'de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti. Mahkeme kararında, Kavurmacı\'nın cezaevinde kaldığı süre içinde Silivri Devlet Hastanesi\'nin verdiği \"Cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirir\" raporunu gerekçe göstermişti. Yeniden gözaltına alınan Kavurmacı, 17 Haziran 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay\'ın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, \"Terör örgütü kurmak ve yönetmek\" suçlarından ayrı ayrı 15\'er yıldan 22,5\'er yıla kadar hapis ve \"Örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik\" suçundan da ayrı ayrı 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KAVURMACI\'NIN 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari\'ye \"Örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından 8,5 yıldan 18\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 80 sanığın ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri\'deki yerleşkede hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Ömer Faruk Kavurmacı\'nın arşiv görüntüsü

