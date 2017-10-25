FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası...  Sanık Nalbant: Ellerim kırılsaydı da alkışlamasaydım

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) \'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 3. duruşmasında tutuklu sanık TUSKON eski Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Nalbant savunmasını yaptı.

1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasını alkışlamasına ilişkin sanık Nalbant, \" TUSKON toplantısına ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim. Konuşmayı pür dikkat dinlemedim. Önemli bir pozisyonda olmadığım, sıranın sonunda da oturduğum için, yanımdakilerde konuşuyordu ne konuşulduğunu pek anlamadım. Toplum psikolojisiyle herkes alkışladığı için ben de alkışladım. Ellerim kırılsaydı da alkışlamasaydım\" dedi.

“ASLA BİR TERÖRİST DEĞİLİM\"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada “Ben asla bir terörist değilim\" diyerek savunmasına başlayan sanık Yüksel Nalbant, “Cemaatin terör örgütü olduğunu bilsem, bu adamlara selam bile vermezdim\" ifadelerini kullandı.



“TUSKON TOPLANTISINA AYAKLARIM KIRILSAYDI DA GİTMSEYDİM\"

Sanık Nalbant, FETÖ /PDY örgüt üyelerinin aralarında kullandığı gizli haberleşme programı \'ByLock\'u\' kullanmadığını savunarak, dava konusu 1 Mart 2014\'teki TUSKON 5.Olağan Genel Kurulu\'ndaki toplantıya da davet üzerine katıldığını söyledi.

Sanık Nalbant, “TUSKON toplantısına ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim. Konuşmayı pür dikkat dinlemedim. Önemli bir pozisyonda olmadığım, sıranın sonunda da oturduğum için, yanımdakilerde konuşuyordu, ne konuşulduğunu pek anlamadım. Toplum psikolojisiyle herkes alkışladığı için ben de alkışladım. Ellerim kırılsaydı da alkışlamasaydım\" diye konuştu.

“KADINLARI TUSKON\'DA VİTRİN OLARAK KULLANDILAR\"

Devlet okullarında okuduğunu, işletme mezunu olduğunu ve iyi derecede İngilizce bildiğini anlatan sanık Nalbant, kendisinin ve eşinin de cemaat yurtlarında kalmadığını ve hayatı boyunca yasadışı bir şey yapmadığını savundu.

“Kadınlar TUSKON\'da vitrin olarak kullandılar. Bu durumda savcılık tarafından tespit edilmiştir\" diyen sanık Nalbant, söz konusu yapıyla sınırlı ilişkisi olduğunu ve o dönemde de yapının terör örgütü olarak kabul edilmediğini belirtti.

“DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSA YİNE DE HAPSE ATILACAKTIM\"

Nalbant, 15 Temmuz Darbe girişimi öncesinde de istifasını sözlü ve yazılı olarak sunduğunu öne sürerek, “Hayatım boyunca kanunları çiğneyerek hiçbir şey yapmadım. Hain darbe girişimi başarılı olsa yine de hapse atılacaktım. İstifa etmem delil olarak kullanılacaktı. Ayrıca ben demokrasi mitinglerine de katıldım\" şeklinde konuştu.

“BU ÖRGÜTÜN DEVLETE SIZMASINI ERKEN FARK EDEMEDİM\"

“Bu örgütün devlete sızmasını erken fark edemedim\" diyen sanık Nalbant, \"TUSKON üyeliğinin bana maddi hiçbir getirisi olmamıştır, zengin hayatım olmamıştır. İnkar ve yalan beyanım, ya da gizlediğim hiçbir şey yok. Beni katıldığım TUSKON toplantılarında hukuk dışı konuşmalar olmadı\" dedi. Sanık Nalbant, “TUSKON\'un Başkanı Rızanur Meral\'ın istifa ettiğini de avukatımdan öğrendim. TUSKON\'da önemli bir görevim olsam bunu bilmez miydim?\" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşma sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.