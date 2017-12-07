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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası: 1 işadamı tahliye edildi…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAH Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10

07 Aralık 2017 21:21

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAH Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması sona erdi. 

TAHLİYE TALEPLERİ ALINDI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada gün boyunca sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Tahliye taleplerinin ardından duruşmaya yaklaşık bir saat ara verildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İşadamı Murad Abdurrahman Baltacı\'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile Eski Bakanlardan Zafer Çağlayan\'ın davaya katılma talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, 6 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının devamına hükmederek, sanıkların kayyum atanan şirketlerinde illegal kayıt olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını karar verdi. Duruşma 26 Mart\'a ertelendi. 

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