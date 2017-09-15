FETÖ'nün 'ilçe ablası'nın avukatı: Yönetici olsaydı, kocası gibi kaçardı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY\'nin sözde \'Pasinler ilçe ablası\' olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aynur Altay, kalp hastası oldu gerekçesiyle tahliyesini istedi. Altay\'ın avukatı Harun Işık ise \"Müvekkilim yönetici olsaydı kaçıp giderdi. En büyük örneklerinden biri kocası. 3 çocuğunu ve eşini bırakarak gitmiş\" dedi.

15 Temmuz sonrası yürütülen soruşturmalarda terör örgütünün sözde \'Pasinler ilçe ablası\' olduğu ve \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle Aynur Altay tutuklanarak cezaevine konuldu. Altay\'ın sözde \'ilçe imamı\' olan eşi İbrahim Altay ise darbe girişimi sonrası ortadan kayboldu. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada, Aynur Altay\'ın \'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek\' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

Hazırlanan iddianamede, Altay\'ın örgütle bağlantıları bulunan Aşkale Sümbül Derneği üyesi olduğu, Özel Pasinler Kardelen Ortaokulu ve Özel Ferhat Eğitim Metodları Dershanesinde öğretmenlik yaptığı belirtildi. Bank Asya\'da hesabı bulunan Altay için başka bir soruşturmanın şüphelisi olan H.G.\'nin ifadesine de iddianamede yer verildi. H.G., \"Dershanede görev yaparken Aşkale\'de örgütün en üst sorumlusu olarak İbrahim Altay isimli kişiyi biliyorum. Dershanede İbrahim\'in eşi Aynur Altay isimli bir öğretmen vardı. Dershane öğretmenleri içinde en yetkiliydi ve öğrencilerden de sorumluydu. Ona \'serrehber\' diyorlardı\" diye konuştu.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün yapılan duruşmada Aynur Altay ve avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı Harun Işık, tanık H.G.\'nin duruşma sırasında yöneticilik iddiasına yönelik beyanını sadece sanığın kocasına dayandırarak tahminen söylediğini ileri sürdü. Avukat Harun Işık, \"Müvekkilim kalp hastası, bir çok kez cezaevinden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yönetici olsaydı kaçıp giderdi. En büyük örneklerinden biri kocası. 3 çocuğunu ve eşini bırakarak gitmiş\" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı sanık Aynur Altay\'a \"İbrahim nerede?\" diye sordu. Aynur Altay, \"Bilmiyorum, Ağustos ayında bizi bırakıp gitti. Hakkındaki soruşturma devam ediyor. Kalp hastasıyım, 3 çocuğum var. Hem onlara bakabilmek, hem de tedavimi yaptırabilmek için tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.