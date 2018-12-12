FETÖ'nün İKÇÜ yapılanması davasında karar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de FETÖ’nün Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki (İKÇÜ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal ile \'üniversite imamı\' olarak bilinen Adem Fidan\'ın da bulunduğu 15’i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 18 sanığa 6 yıl 8 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti, 1 sanık hakkındaki kararın da daha sonra verileceği açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen 12 Ağustos 2016’da İKÇÜ’de görevde olan ve görevden uzaklaştırılan akademisyenlerinde bulunduğu kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ‘İKÇÜ imamı’ olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 14’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanıklardan Adem Fidan’ın ‘Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’, diğer 27 sanığın ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, tutuksuz sanık Banu Uysal’ın da beraatini talep etti. Esasa yönelik savunmalarını yapan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 18 sanığa 6 yıl 8 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 10 sanık delil yetersizliğinden beraat ederken, 1 sanık hakkındaki kararın daha sonra verileceği açıklandı. Davanın önemli isimlerinden örgütün sözde ‘İKÇÜ imamı’ Adem Fidan’a 13 yıl, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal’a 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete’ye 7 yıl 6 ay, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü’ye 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz’a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca ise delil yetersizliğinden beraat eden sanıklar arasında yer aldı.