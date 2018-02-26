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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 42 gözaltı

Soruşturma kapsamında, 17 kişi hakkında daha yakalama kararı bulunuyor

26 Şubat 2018 18:19

Tekirdağ'da 'FETÖ' hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 42 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.  

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte küçülerek yapılanmasına devam eden 'FETÖ'nün 'gaybubet evleri, hijyen evleri' olarak adlandırılan 11 hücre eve, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından operasyon düzenlendi.  İl yöneticilerinin yanı sıra firari ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki 42 şüpheliyi yakalanak gözaltına alınırken soruşturma kapsamında 17 şüphelinin daha arandığı belirtilti.

Gözaltına alınanların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

 

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