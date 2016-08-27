'FETÖ'nün himmet kasası' suçlamasıyla 5 kişi tutuklandı

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin İstanbul'daki 'himmet imamları'ndan biri olduğu iddia edilen Murat Kılıç ve 4 adamı tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilinde 3,5 milyon lira parayla yakalanan Kılıç'ın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 50 milyon liralık çek ve senet ele geçirilmişti. Kılıç'ın adresinde el yazması himmet notları ile üzerinde kendi fotoğrafı bulunan 1 dolar bulunmuştu.

'Himmet imamı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturmada, 'FETÖ'nün eğitim ve inşaat şirketlerinin paralarının Murat Kılıç'ta toplandığı belirlendi. Himmet imamı olduğu iddia edilen Kılıç'ın para kuryesi olarak kullandığı 4 önemli isim de tespit edildi.

Yüklü para ele geçirildi

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Çorlu'da 9 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda üyelerin himmet olarak topladığı 50 milyon lira değerinde çek ve senet ile 3.5 milyon liranın üzerinde nakit para ele geçirildi. Murat Kılıç ile birlikte 4'ü para kuryesi olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Habertürk'ün haberine göre, şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Murat Kılıç, Veli Kılıç, Talat Kılıç, Ömer Bulut ve Sertan Ekici, 'FETÖ' üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.