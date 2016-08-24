'FETÖ'nün hava imamı' ABD seçimlerinde; Clinton'a 5 bin dolar bağış yapmış!

‘Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “hava kuvvetleri imamı” olduğu belirtilen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz’ün ABD’de kurduğu hayali şirketle Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Hillary Clinton için 2014 yılında 5 bin dolar bağış yaptığı belirtildi.

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden USA Today’de, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara’daki Akıncı Üssü’nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen firari Öksüz’e ilişkin haber yayımladı.

Haberde, Türkiye’de yakalanması için büyük çaba harcanan Öksüz’ün, ABD’de iki yıl önce kurduğu hayali bir şirketle, Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton için para toplayıp, reklam verebilen eylem komitelerinden “Ready for Hillary PAC”e 5 bin dolar bağış yaptığı kaydedildi.

Clinton’ın kampanyasının söz konusu bağışlara ilişkin sorularını yanıtlamadığı belirtilirken, Öksüz'ün Harmony Enterprises adlı şirketi 2010 yılında New Jersey eyaletinde kurduğu bilgisi yer aldı.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre kağıt üretimi yapan Harmony Enterprises, Clinton’ın komitesine 27 Haziran 2014’te 5 bin dolar bağışladı. Eyaletin Lodi beldesinde yer alan şirketin adresi de karayolu üzerinde yer alan otoparkta çıkarken, sitede yer alan telefon numarası ise kullanım dışı.

Haberde, Öksüz’ün şirketinin sadece bir kez bağış yaptığı ifade edildi.

ABD’de yabancı vatandaşların seçim kampanyalarına bağış yapmalarının yasaklandığı belirtilen haberde, yabancı şirketlerin ancak ABD’de kazandıkları kârlar ve Amerikalı çalışanları üzerinden bağışta bulunabildiğine dikkat çekildi.

Haberde şirketin bağışının ise kampanyanın finansman kurallarına uyup uymadığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığına işaret edildi.

Öksüz’ün 27 Haziran’da yaptığı 5 bin dolarlık bağışın, Lodi beldesi ve çevresinden bir grup Amerikalı Türk tarafından yapılan toplamda 62 bin dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade edildi. Ancak bu bağışçıların şirketlerinin ya hiç faaliyet göstermediği ya da bir süre sonra kapandığı vurgulanırken, bağışları yapanların adreslerine, şirketlerine dair kayıtların da bulunmadığı belirtildi.

Gruptakiler aynı zamanda Clinton’ın başkanlık kampanyası ve Clinton Küresel Girişimi adlı vakfın da bağışçıları arasında yer aldı.

Bağışçıların büyük bir kısmının Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen’le yakından bağlantılı olduğu ifade edilen haberde, Gülen’in Türkiye’de hükümeti devirmeye çalışan dünya genelinde bağlantıları olan ağ olduğu vurgulandı.

‘FETÖ’nün diğer bağışları

Gazetenin haberinde Adil Öksüz'ünkine benzer şüpheli bağışlarla ilgili örnekler de yer aldı.

Buna göre, Öksüz'ün kurduğu Harmony Enterprises şirketi dışında New Jersey'deki Lodi beldesinde yer alan ve ikinci el araba alım satımı işiyle uğraştığı belirtilen Under 70 Auto Sales adlı şirket de Clinton için çalışan siyasi eylem komitesine (PAC) aynı gün 7 bin 500 dolar bağış yaptı.

Under 70 Auto Sales adlı şirketin Öksüz'ün kayınbiraderi olduğu ifade edilen Abdülhadi Yıldırım'a ait olduğu kaydedildi. Yıldırım'ın profesyonel iletişim ağı LinkedIn'de kendisini "Harmony Enterprises'da yetkili müdür" olarak tanıttığı belirtildi. Under 70 Auto Sales şirketinin telefon numarası arandığında ise numaranın hizmet dışı olduğuna dair ses kaydı çıkıyor.

New Jersey'deki Bergen ilçesi kayıtlarında yine Abdülhadi Yıldırım adına kayıtlı Sansun USA LLC adlı şirketin Under 70 Auto Sales adlı iş yerinin bulunduğu arsayı, bağışların yapılmasından önceki gün 510 bin dolara sattığı görüldü.

Aynı bölgede oto galeri

Aynı bölgede bulunan iki farklı ikinci el araba satış yerinin de Clinton için çalışan komiteye toplamda 12 bin 500 dolarlık bağış yaptığı tespit edildi. Bu iki iş yerinin de Demokrat Parti'ye düzenli olarak bağışlarda bulunan Mustafa Urgulu'ya ait olduğu belirlendi. İki iş yerinden birinin kapandığı, diğerinin satıldığı öğrenildi.

Mustafa Urgulu'ya profesyonel iletişim ağı LinkedIn'de görülen numaradan ulaşılmaya çalışıldı ancak Urgulu mesajlara cevap vermedi.

TCC yöneticileri de bağış yapmış

Yine 27 Haziran 2014'te FETÖ ile bağlantılı New York Türk Kültür Merkezi (TCC) yöneticilerinden iki kişinin Clinton için çalışan komiteye önemli miktarlarda bağış yaptığı ortaya çıktı.

Daha önce merkezin başkanlığını yapan Recep Özkan'ın komiteye 20 bin dolar, Clinton'ın başkanlık kampanyasına 5 bin dolarlık bağışlarda bulunduğu görüldü. Recep Özkan, Clinton Küresel Girişimi adlı vakfa 500 bin ila 1 milyon dolar arasında bağış yapan kişiler arasında yer aldı.

Özkan, çeşitli kampanya mali kayıtlarında Baharu INC. adlı şirketin başkanı ve Everglobe Partners LLC adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olarak geçti. Ancak her iki şirketin de faal bir telefon numarası ya da e-posta adresine ulaşılamadı. Özkan'a ulaşma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı.

TCC'nin eski başkanları arasında yer alan ve Clinton için çalışan komitenin (PAC) mali eş başkanı olarak görünen Gökhan Özkök adlı kişi de yine aynı gün komiteye 5 bin dolar bağışladı. Özkök, ayrıca Mart 2014'te yine 5 bin dolar, Clinton'ın kampanyalarına da sonraki yıllarda 8 bin dolar bağışta bulundu. Özkök, Clinton Küresel Girişimi adlı vakfın da bağışçıları arasında yer aldı.

Özkök'ün şirketi White Tulip Global'ın internetteki telefon numarası arandığında ise telesekreter çıkıyor. Gönderilen e-postaların ise teslim edilemediği bilgisi geliyor. Şirketin adresi de New York'ta sadece postaların teslim edildiği "sanal ofis" olarak görünüyor.

Recep Özkan ve Gökhan Özkök'ün isimleri Hillary Clinton'ın kişisel sunucusunu kullanmasıyla gündeme gelen ve kamuoyuna açıklanan e-postalarında da geçmişti. Özkök'ün 2009 yılında Clinton'ın danışmanı Huma Abedin ile yazıştığı, dirseği kırılan Hillary Clinton'a geçmiş olsun dileklerini, ayrıca "Gülen'in dualarını ilettiğini" belirtmişti.