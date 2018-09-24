FETÖ'nün gaybubet evindeki gizli bölmeden para çıktı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evine yönelik düzenlenen operasyonda ihraç edilen öğretmen İ.D., gözaltına alındı. Terör örgütünün kentteki sözde \'milli eğitim imamı\' olduğu belirlenen şüphelinin kaldığı evde, mutfaktaki fırın ile duvar arasındaki gizli bölmede 86 bin 200 lira ile 12 bin 620 euro ve 21 bin 160 dolar ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evine yönelik yaptıkları istihbarı bilgi üzerine harekete geçti. TEM ekipleri, örgütün kentteki sözde \'milli eğitim imamı\' olduğu belirlenen İ.D.\'nin kaldığı eve baskın yaptı. Terör örgütü bağlantısı nedeniyle ihraç edilen öğretmen İ.D.\'yi kaçmak üzereyken yakalayan ekipler, evde arama yaptı. Mutfakta, ankastre fırını yerinden çıkarak ekipler, gizli bölme tespit etti. Fırının arkasında, duvar içindeki gizli bölmeyi açan ekipler, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 86 bin 200 lira ile 12 bin 620 euro ve 21 bin 160 dolar ele geçirdi. Ekipler tarafından evde bulunan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital verilere de el konuldu.

Yapılan üst aramasında sahte kimlik taşıdığı da tespit edilen İ.D., sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.