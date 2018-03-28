FETÖ'nün gaybubet evinde bulunan doçente 13 yıl hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Dicle Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Doç. Dr. Orhan Tokgöz, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, 15 Temmuz gecesini FETÖ\'nün gaybubet evinde geçiren sanığın cezasını, \'darbe teşebbüsü suçuna yardımda bulunan\' sıfatıyla katıldığını belirtip, \'iyi hal\' indirimi de uygulayarak 13 yıl 4 aya indirdi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde, FETÖ/PDY\'nin akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ağustos 2016 günü tutuklanan Doç. Dr. Orhan Tokgöz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son celsesine tutuklu sanık Orhan Tokgöz ve avukatı katıldı.

Duruşmada, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde doçent olarak görev yapan sanığın ihraç edildiğini söyledi. Sanığın cep telefonundan \'furkan58\' kullanıcı adı ile \'Bylock\' programını kullandığını kullandığını belirten savcı, Tokgöz\'ün Bylock\'un Litvanya\'da bulunan serverına birden fazla kez bağlantı yaptığını kaydetti. Tokgöz\'ün, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya\'da özellikle 2014 yılının Ocak ayından sonra döviz alımları yaptığı ve yüklü miktarda Türk lirası yatırdığını kaydeden savcı, sanığın FETÖ/PDY ile organik bağ kurup, silahlı terör örgütünün kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve eylemlerini benimsediği ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

MAHREM İMAM:SUBAYLARIN BİRİM ÖĞRETMENİYDİ

Örgütün mahrem imamı Hasan Hüseyin Özdemir\'in tanık olarak alınan ifadesi de savcılığın mütalaasında yer aldı. Kendisinin örgütün mahrem imamı olduğunu ve Furkan kod adlı Orhan Tokgöz\'ün kendisine bağlı çalıştığını söyleyen Özdemir, \"Orhan Tokgöz bana bağlı olarak subaylara yönelik birim öğretmeniydi. Zaman zaman subaylara sohbetler verdi. 15 Temmuz\'dan bir hafta önce Amerika\'dan, bizden sorumlu Saffet kod adlı kişiye not geldi. 15 Temmuz\'un 5 gün öncesinden itibaren, bekar evlerinde sabaha kadar dua etmemiz istendi. Mesai çıkışından sabah 3-4\'e kadar Kuran okuduk. 15 Temmuz gecesi bulunduğumuz evde Orhan da vardı. Evde olduğumuz sırada Saffet kod adlı kişi Serkan\'ın telefonundan asker şahısları aradı. Saffet\'in telefonla aradığı kişilere komutana uymalarını istediğini, Şamil ve Ceyhun isimli askerlerin isimlerinin geçtiğini hatırlıyorum. Jandarmadaki bütün personelin telefonları bilgisayarda kayıtlıydı\" dedi.

15 TEMMUZ GECESİNİ GAYBUBET EVİNDE GEÇİRMİŞ

15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY\'nin Diyarbakır\'daki gaybubet evinde bulunan eski Yüzbaşı Serkan Alemdar ise mütalaaya yansıyan ifadesinde Orhan Tokgöz\'ü cemaatten tanıdığını belirterek, \"Benim cemaatle olan bağlantımı sağladı. 2 ayda bir buluşuyorduk. Fetullah Gülen\'in videosunu izleyip, kitap okuyorduk. Genelde onun evinde buluşuyorduk. Sanığı Furkan olarak biliyorum. Benim kod adım Serdar\'dır. 15 Temmuz gecesi Orhan beni aradı ve buluştuk. Bir eve giderek orada sabah ezanına kadar kaldık\" dedi.

JANDARMA İMAMLARI DİYARBAKIR\'DAKİ GAYBUBET EVİNDE TOPLANDI

FETÖ/PDY\'nin jandarma imamlarından oluşan grubunun 15 Temmuz gecesi gaybubet evinde toplandığını belirten savcı, bu kişilerin Diyarbakır\'da darbe teşebbüsü ile ilgili planlama yaptığı ve kararlar aldıklarını kaydetti. Savcı, bu kişilerin jandarmadaki örgüt üyelerini arayarak, sıkıyönetim başladığını, bunun FETÖ/PDY tarafından yapıldığını, gerekenleri yapmaları yönünde talimatlar verdiklerini kaydetti. Jandarma Genel Komutanlığı\'na sızmış terör örgütü üyelerinin bu şekilde koordine edildiğini belirten savcı, sanık Orhan Tokgöz\'ün de gaybubet evinde yer alarak diğer jandarma imamları ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini kaydetti.

ÜLKEM ALEYHİNE EYLEMİM OLMADI

Esas hakkında mütalaaya karşı suçlamaları reddeden sanık Orhan Tokgöz, \"Tutukluluk halimin devamı, ailem ve ben için cezaya dönüşmüştür. Suçsuz olduğumu ve ülkem aleyhine herhangi bir eylemimin olmadığını söylemek isterim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Orhan Tokgöz\'ü \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın darbe teşebbüsü suçuna yardımda bulunan sıfatıyla katıldığını belirten mahkeme, iyi hal indirimi de uygulayarak Tokgöz\'ün cezasını 13 yıl 4 aya indirdi. Tokgöz\'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.



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