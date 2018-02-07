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'FETÖ'nün eski 'emniyet imamı' Kemalettin Özdemir ilk kez gözaltına alındı

Özdemir, 'FETÖ' çatı ana davasının iddianamesinde tanık sıfatıyla yer almıştı

07 Şubat 2018 20:32

 

'Fethullah Gülen Cemaati'nin, Emniyet içinde yayılmasını sağladığını itiraf eden eski 'Emniyet İmamı' Kemalettin Özdemir'in, Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik soruşturma kapsamında dün ilk kez şüpheli olarak gözaltına alındığı ortaya çıktı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Özdemir,  'FETÖ' çatı ana davasının iddianamesinde tanık sıfatıyla yer almıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında, “1980’de ‘emniyet imamlığım’ başladı" diyen Kemalettin Özdemir'in de dün gözaltığını alındığı bildirildi.

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Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Özdemir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ’ye yönelik sürdürülen çok sayıda soruşturmada ve çatı ana davasında tanık olarak dinlenilen Özdemir’in şimdiye kadar şüpheli olarak ifadesine başvurulmamıştı. Özdemir 'FETÖ' çatı ana davasının iddianamesinde tanık sıfatıyla yer almıştı.

İlk ekiptenim

Özdemir katıldığı programlarda cemaatin emniyet içinde yayılmasını sağlayan ilk ekipten olduğunu anlatarak “1980’de ‘emniyet imamlığım’ başladı denebilir. Arkadaşlara sohbet verirdik. O dönemde dinleme, soru çalma falan yoktu. O dönem güzel bir dönemdi. Polisler çok soru sorardı. Mesela ‘ailemizi emniyetin tahsis ettiği araca bindirebilir miyiz?’ diye sorarlardı mesela. O dönemde imamlık çok zevkliydi. Onlara ‘siz gibi düşünen arkadaşlar varsa onlar da gelsinler’ dedik. Öyle de oldu. Gerçek manasıyla o dönem gerçekten imamlık mevcuttu” demişti.

Özdemir, 2007’ye kadar polis imamı olduğunu ve 2009 yılından itibaren devlet yetkililerine örgütle ilgili bilgiler verdiğini haber kanallarında sıklıkla anlatıyordu.

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