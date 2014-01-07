Kemalettin Özdemir: Kaseti olan kişi ben değilim; Ilıcak’a dava açacağım

Kemalettin Özdemir, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in kaset komplosundan kurtardığı kişinin kendisi olduğu iddiasını ortaya atan gazeteci Nazlı Ilıcak'a dava açmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir'e konuşan Özdemir, Nazlı Ilıcak'a "Yargı önünde muhakkak bu iftiranın hesabını soracağım" diyerek sert tepki gösterdi.

Gülen cemaatinin eski "emniyet imamı" olduğu iddia edilen ve cemaatten koptuktan sonra MİT ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “sır küpüm” dediği MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la çok yakın çalıştığı söylenen Kemalettin Özdemir, hükümetin cemaat hakkındaki en önemli bilgi kaynağı olarak gösteriliyor.

Aralık ayı başında Fethullah Gülen'in bir sohbetinde kaset komplosundan kurtardığını söylediği kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Nazlı Ilıcak geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan Dört Bir Taraf'ta "Böyle bir ilişkisi testip edilmiş, "aman gitme seni takip ediyor diye uyardım" dediği kişi Kemalettin Özdemir" iddiasını ortaya atmıştı.

Gözlerin çevrildiği Özdemir, suskunluğunu Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir'e bozdu. Cemaat kanadında Özdemir'e yönelik itibarsızlaştırma operasyonu yapıldığını yazan Yükselir, bir dönem cemaatin önde gelen isimlerinden biri olan Özdemir’in açıklamasını köşesine taşıdı:

Bir dönem Cemaat'in en mühim isimleri arasında sayılan ancak yanlışları ve kötü gidişatı gördüğü için başta Fethullah Gülen olmak üzere tepe kadrolarına resti çekerek ayrı düşen Özdemir, elbette ki şahsına yapılan bu çirkin saldırının hesabını mahkemede soracak.

Dün aradığımda Ilıcak'a dava açma hazırlığında olduğunu söyledi. Bu nedenle de çok fazla şey konuşmak istemedi ancak güç bela ağzından şu kadar açıklama alabildim:

"Böyle bir olay söz konusu değil. Bu alenen şahsıma atılmış iftiradır. Yargı önünde muhakkak bu iftiranın hesabını soracağım ancak adımı böyle bir çirkin olayın muhatabı olarak zikrettiği aynı programda; 'İddia deyip konuşarak olmaz bu işler. Varsa bir iddia belgesi ile kanıtlamak zorundasınız!' diyen Nazlı Ilıcak hanımefendinin bu tavrının yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Gülen ne demişti?

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Aralık ayı başında yaptığı bir sohbette, "Bana akşamüstü bir telefon geldi. Burada (Pensilvanya'da) akşamdı.Türkiye'de de gece yansıydı sanıyorum. Dediler ki nefsine uyarak bir Halat ucu yerde bir alüfte (fahişe) ile buluşmaya gidiyor ve aynı zamanda birilerinin de komplosu söz konusu olabilir. Türkiye'de onu tanıyan bir arkadaşa telefon ettim. Kalk dedim, gece yarısı deme evine koş git. Bu bir komplo meselesi ile şayet, günümüzde geldiği konuma gelemezdi" demişti.