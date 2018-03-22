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FETÖ'nün eğitim yapılanması davası: 6 kişi tahliye edildi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına ilişkin aralarında iş adamlarının bulunduğu  42'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi

22 Mart 2018 16:55

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA)
FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına ilişkin aralarında iş adamlarının bulunduğu  42\'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

40 SANIK HAZIR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmada 40\'ı tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Pazartesi günü başlayan ve  4 gün süren davada sanıkların savunmaları alındı.Bugün görülen davada da sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Söz alan sanıklar tahliyelerini talep etti. 

MAHKEME 6 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Uçar, Erkul Öztemel, Hamza Doğan, Güngör Koca, Musa Şen ve Zeki Balcıoğlu\'nun tahliyesine karar verdi. Tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların üzerindeki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti. 36 sanığın tutukluluk halinin devamına  hükmeden mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 21 Mayıs\'da Silivri\'de görülmesini karar verdi.  
 
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 sanık bulunuyor.
İddianamede, 55 sanığın, terör örgütü FETÖ\'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya\'da para artışlarının görüldüğü ve sanıklardan 4\'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kulladığı öne sürülüyor. iddianamede, 55 sanığın \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan  7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
 

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