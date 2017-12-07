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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına 11 tutuklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli olarak, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı

07 Aralık 2017 14:18

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli olarak, FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11\'i tutuklandı.
FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak\'ta geçen 19 Kasım\'da, eş zamanlı operasyonlar yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında muvazzaf subayların da yer aldığı 27 şüpheliden 13\'ü yakalandı. Yakalanamayan diğer şüphelilerin arandığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler ise emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Halen doktor ve öğretmenlik yapan örgütün mahrem imamı olduğu belirtilen 3 kişi, 6 muvazzaf subay ile 2\'si eski ordu mensubu toplam 11 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan muvazzaf subaylar arasında Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. ile Erdek Filo Mayın Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı O.E.\'nin de bulunduğu öğrenildi.

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