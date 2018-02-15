FETÖ'nün darbe girişiminde Orhanlı gişelerinin kapatılması davası..

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 6 kişinin şehit edildiği Tuzla Orhanlı Gişeleri\'nde meydana gelen olaylara ilişkin dava, mütalaaya karşı son savunmaların yapılması için 2-6 Nisan haftasına bırakıldı.

Savcının 63 asker hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği dava, Silivri\'de görülecek.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam eden duruşmaya, bir saatlik aranın ardından yeniden başlandı. Mahkeme heyeti ara kararında, tüm tutuklu sanıkların kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimaline binaen tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmeden heyet, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre verilmesini kararlaştırdı. Duruşmaların, 2-6 Nisan tarihlerinde Silivri\'de yapılmasına da karar verildi.