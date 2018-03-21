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FETÖ'nün Çorum imamı, sahte kimlikle Çarşamba Havalimanı'nda yakalandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- FETÖ’nün Çorum imamı olduğu iddia edilen G

21 Mart 2018 01:11

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- FETÖ’nün Çorum imamı olduğu iddia edilen G.B. isimli  şüpheli sahte kimlikle giriş yapmak istediği Samsun Çarşamba Havalimanı’nda jandarma tarafından yakalandı. G.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan örgütün Çorum imamı olduğu ve kentte faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen G.B. isimli şahıs önceki gün Samsun Çarşamba Havalimanı’na gitti. Sahte kimlikle havalimanına giriş yapmak istediği sırada G.B. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. G.B.’nin Çarşamba Havalimanı’ndan Bodrum-Milas Havalimanı’na gitmek ve buradan da Yunanistan’a kaçmak istediği iddia edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen G.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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