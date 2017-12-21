FETÖ'nün cezaevi yapılanması davasında karar çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ\'nün İstanbul\'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin 51 sanık hakkında açılan davada 44 sanık, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlandığı için Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu\'na ise ceza vermedi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, sanıklar son savunmalarını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti davanın sona erdiğini belirterek, kararını açıkladı.

37 SANIĞA \"ÜYELİKTEN\" CEZA

Mahkeme heyeti 17 sanığa, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay; 9 sanığa 7\'şer yıl 6\'şar ay, 7 sanığa, 8\'er yıl 9\'ar ay, 4 sanığa ise aynı suçtan 10\'ar yıl hapis cezası verdi.

8 SANIK ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Mahkeme, yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan 3 sanığa ise, aynı suçtan 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yine etkin pişmanlıktan yararlanan 4 sanık hakkında da aynı suçtan 2 ile 3 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası hükmetti.

ESKİ SİLİVRİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Mahkeme heyeti, hakkında soruşturma başlamadan önce gönüllü olarak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü sanık Hasan Topaloğlu hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

6 sanık hakkında ise, karar vermeyen mahkeme heyeti, bu sanıkların dava dosyalarının ayrılmasını hükmeti.