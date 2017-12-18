FETÖ’nün Çeşme yapılanmasına 2 tahliye

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik \'Çeşme yapılanması\' kapsamında açılan 10’u tutuklu 13’ü tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Geçen yıl Ağustos ayında FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Yarımada Yeşeren Ümitler Derneği ile Özel Menba Hacı Vafir Ertan Erkek Öğrenci Yurdu\'na operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemelerinin ardından 14 şüpheli tutuklandı, 8 şüheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 5-10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önceki duruşmada 5 sanık yurt dışı yasağı uygulanarak tahliye edilmiş, başka suçtan tutuklu bulunan işadamı Mehmet Timuroğlu\'nun bu dosyadan da tutuklanmasına karar verildi. Hakkında dava açılmasının ardından tutuksuz yargılanan Gözde T.\'nin dosyasının bu davayla birleşmesinin ardından sanık sayısı 23\'e yükseldi.

İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya 10 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi\'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, \'Sızıntı\' kod adıyla ifade veren gizli tanık, tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu\'nun, FETÖ tarafından düzenlenen toplantılara katıldığını, bu toplantılarda yüksek oranda \'Himmet\' adı altında para topladığını öne sürdü. Timuroğlu\'nun ise 2013 ya da 2014\'teki bir toplantıda yaklaşık 1.5 milyon lira \'himmet\' verdiğini iddia etti. Gizli tanığın ardından konuşan Timuroğlu, gizli tanığın daha önce cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, tarih olarak 2012\'yi işaret ettiğini ancak mahkemede ise bu paranın 2013 veya 2014\'te verildiğini hatırladığını beyan ederek aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini söyledi. Hakkında dava açılmasının ardından dosyası bu davayla birleşen tutuksuz sanık Gözde T., Çeşme ilçesinde eczacılık yaptığını belirterek, hakkında \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasını reddetti.

Bu örgütün okullarına gitmediğini, yurtlarında kalmadığını iddia eden Gözde T., FETÖ\'ye maddi ve manevi hiçbir şekilde destek vermediğini söyledi. Kapatılan Bank Asya\'yla hiçbir ticari faaliyetinin olmadığını ifade eden Gözde T., banka görevlilerinin isteği dışında eczanesine getirdiği post cihazından yaklaşık 68 liralık bir işlem yapıldığını bunun dışında bankayla ilgisinin olmadığını söyledi. Gözde T., eşinin isteği üzerine 3 çocuğunu KHK ile kapatılan Özel Yamanlar Koleji\'ne gönderdiğini dile getirdi. İddia makamının tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönündeki esasa ilişkin görüşünün ardından söz alan tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Ekrem Gürsoy ile Erkal Gündoğdu’nun tahliyesine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.