"FETÖ'nün ByLock yazışmaları çözüldü" iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) geliştirilen yazılımla, 'FETÖ'nün haberleşme programı olduğu iddia edilen ByLock kullanıcılarının yazışmalarının deşifre edildiği öne sürüldü. Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre, bir ByLock yazışmasında, 'FETÖ' soruşturmasında ihraç edilen eski hâkimin bir meslektaşı hakkında kişisel bilgi topladığı mesajlar yer alıyor. FETÖ soruşturmasında firari olan eski Sivas hâkimi Vahdettin Toklucu'nun yazdığı iddia edilen mesaj şöyle:

"Herkul.org sitesini kapatan hâkim. Abiler, bu şahıs hakkında güncel veya elinizde farklı ne bilgi varsa talep ediyoruz."

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Böylece örgüt mensuplarının gizli konuşmaları, örgütün çalışma, bilgi paylaşma ve bilgi alma yöntemleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hürriyet, deşifre edilen bu yazışmalardan birine ulaştı. Şifresi kırılan yazışmayı yapan ByLock kullanıcısı, FETÖ soruşturmasında firari olan eski Sivas hâkimi Vahdettin Toklucu.

Bilgileri alıp paylaşmış

Ortaya çıkan yazışmalara göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevliyken 2015’te çıkan kararname ile Sivas’a hâkim olarak atanan Vahdettin Toklucu, bir dönem İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimi olan şu an ise İstanbul Adliyesi’nde Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan meslektaşı İsmail Yavuz hakkında, onu tanıyanlardan 'acil bilgi notu' ile bilgi istiyor. ByLock mesajı şöyle:

"Herkul.org sitesini kapatan hâkim. Abiler, bu şahıs hakkında güncel veya elinizde farklı ne bilgi varsa talep ediyoruz."

Toklucu, hâkim Yavuz’un ‘aile yaşantısına, siyasi görüşüne, dini uygulayış tarzına’ dair kişisel bilgileri de listesindeki ByLock’çulara gönderiyor ve alınacak farklı bilgilerin de paylaşılmasını istiyor.

16 bin 500 kişilik liste Emniyet'te

Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı geçen hafta 16 bin 500 kişiden oluşan ve sadece İstanbul’da yaşayan ByLock kullanıcılarının listesini İstanbul Adliyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. İlk olarak tedbiren, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 16 bin 500 kişi hakkında ‘yurtdışına çıkış yasağı’ getirildi.

ByLock nedir?

FETÖ soruşturmaları sırasında Milli İstihbarat Teşkilatı, örgüt üyelerinin gizli haberleşme aracı olarak Bylock adlı bir sistem kullandıklarını tespit etti.

Şifreli mesajlaşma programının 2014 Kasım’ındaki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinden önce yazıldığı tespit edildi. 17 - 25 Aralık sonrası örgüt üyelerinin ByLock uygulamasına girmesi talimatı verildiği ortaya çıktı.

ByLock, MİT’in 2014’te Litvanya’daki sunucusuna sızması, kayıtlardaki isimlere ulaşması ile deşifre oldu. Programın aktif olması için FETÖ üyesi birinin göndereceği bir ‘davetiye kodu’ gerekiyor.

Sadece masaüstü bilgisayarlara indirilip aktive edilen program daha sonra telefona aktarılıyor.

ByLock davetiye sistemi doğrudan doğruya telefona indirilemiyor.

Kişinin rızası olmadan yüklenmiş olması imkansız.

Bu nedenle kişinin telefonunda ByLock yüklenmiş olması önemli bir delil olarak kabul görüyor.