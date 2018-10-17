FETÖ'nün 'büyük bölge ablası': Örgüt zayıflayınca bölge sayıları düşürüldü

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan \'büyük bölge ablası\' S.Ö., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı olan S.Ö., \"Örgütten ayrılmamam için örgütün prensiplerine aykırı olmasına rağmen evde tek başıma kalmama dahi izin veriyorlardı. 2014 yılında Erzurum ilinde örgütün 9 büyük bölgesi vardı. 2015 yılında örgüt iyice zayıflayınca örgütün bölge sayısı 5\'e, ben ayrılırken de örgütün bölge sayısı 3\'e inmişti\" dedi.

Örgüte ait kurumda çalışan ve bölge sorumlusu olan S.Ö., hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen S.Ö., itirafçı oldu. Örgütün büyük bölge ablası konumundaki S.Ö., Erzurum\'da üniversite okuduğu dönemde, cemaatteki ablaların kendisine maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle sigortalı bir iş temin ettiklerini söyledi. İşe başladıktan sonra her ay ödenen maaştan FETÖ/PDY\'nin yayın organı olan Zaman gazetesine, Sızıntı ve Aksiyon dergilerinden aylık abone bedelinin kesildiğini belirten S.Ö., \"Şanlıurfa\'da manevi açıdan bana yapılan baskıdan dolayı örgütün evlerinde kaldım. Memleketim olan Erzincan\'da örgütün dershanesine yazılmıştım. O dershaneye beni bedava yazdırdıkları için ve her çıkmak istediğimde bana manevi baskı yaparak örgütten uzaklaşmama engel oldular ve beni bu şekilde takip ettiler. Erzurum\'da bulunduğum dönemlerde de örgütün il ablası ve bölge ablaları beni sürekli takip ediyorlardı. Benim örgütten ayrılmama hiç bir şekilde izin vermiyorlardı. Örgütten ayrılmamam için örgütün prensiplerine aykırı olmasına rağmen evde tek başına kalmama dahi müsaade ediyorlardı.

\'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 2014 YILINDA 9 BÜYÜK BÖLGESİ VARDI\'

2014 yılında Erzurum\'da örgütün 9 büyük bölgesi vardı. 2015 yılında örgüt iyice zayıflayınca örgütün bölge sayısı 5\'e, ben ayrılırken örgütün bölge sayısı 3\'e inmişti. Ben örgütten uzak durmama rağmen örgütün il ablası ve bölge ablaları benim peşimi bırakmıyordu. Hatta bana 2015 yılında bekâr olmam, onların evlerinde kalmamama rağmen örgütün prensiplerine aykırı olarak eleman azlığından dolayı bana Erzurum il merkezinde bölge ablalığını verdiler. G.B. 2015 yılı sonuna doğru bana telefonumdaki ByLock programını silmemi, bunun yerine Eagle programını yüklememi söyledi\" diye konuştu.

\'BU ÖRGÜTTE BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK PİŞMANIM\'

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen karar duruşmasında S.Ö. ve avukatı hazır bulundu. Son sözü sorulan S.Ö., \"32 yaşındayım ve bekârım, iş bulamıyorum çok mağdur oldum. Milli güreşçi olan babam, ülkemizin bayrağını birçok kez dalgalandırdı. Hain darbe girişimini lanetliyorum. Böyle bir örgütün içerisinde bulunduğun için çok pişmanım. Geleceğim ve istikbalim için yüce mahkemenizden beraatımı istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, S.Ö.\'yü \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan önce 7,5 yıl hapis cezasına mahkûm etti. S.Ö.\'nün verdiği bilgilerin etkin pişmanlık kapsamında olduğunu dikkate alan heyet cezasını 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. İyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, S.Ö.\'yü 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm etti ve cezasını erteledi.