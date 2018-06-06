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FETÖ'nün bilgi işlem sorumlusu yurt dışına kaçarken yakalandı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri imamı ve bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı

06 Haziran 2018 14:41

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri imamı ve bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken Edirne\'de yakalandı. Kayseri\'ye getirilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında asker imamı ve örgütün bilgi işlem sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir, Edirne\'de, Osman Tulpar adına düzenlenmiş sahte kimlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Örgüt içinde Orhan K. ismini kullanan mühendis Zorludemir, gözaltına alınarak Kayseri\'ye getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne götürüldü. Kemal Zorludemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

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