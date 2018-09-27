FETÖ'nün 'Babalar Grubu' davasında, savcı mütalaa verdi (2)

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MAHKEME KARARI AÇIKLADI: KÜÇÜKBAY’A TAHLİYE İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladığı öne sürülen tutuklu iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un 15'er yıla kadar hapi

27 Eylül 2018 23:10

MAHKEME KARARI AÇIKLADI: KÜÇÜKBAY’A TAHLİYE
İzmir\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladığı öne sürülen tutuklu iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk\'un 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya öğleden sonra devam edildi. Mütalaanın değişmesinin ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı. Verilen aranın ardındın mahkeme heyeti Ahmet Küçükbay’ın teröre finans sağlamak suçundan beraatine, FETÖ örgüt üyeliği suçundan 13 yıl hapis cezasına, ektin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla cezasında indirim yaparak 6 yıl 6 aya, duruşmalardaki iyi halinden dolayı 5 yıl 5 aya indirerek tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Şeref Sipahi, teröre finans sağlamak suçundan beraat ederken, FETÖ örgüt üyeliği suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tutuklu sanık Abdullah Kavuk’ta teröre finans sağlamak suçundan beraatine, FETÖ örgüt üyeliği suçundan ise 13 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti son olarak tutuksuz sanık Metehan Kavuk’a FETÖ örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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