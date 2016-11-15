"FETÖ'nün B planı 3 gün boyunca kan dökmekti" iddiası

Karar gazetesi, darbe girişiminde ‘başarısızlık’ ihtimaline karşı, bir B planı hazırladığı iddia edilen cuntacıların planına ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi. Hilal Öztürk imzasıyla yayımlanan haberde, Denizli iddianamesine giren tanık ifadelerine dayandırılarak, "‘İntikal’ olarak Ankara’ya gönderilecek komandolar 3 gün boyunca şehirde bekletilecek, böylece ülkede iç savaş olduğu görüntüsü verilecekti" iddiasına yer verildi.

Karar'da yer alan haber şöyle:

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde görünür hedef hükümeti devirmekti. Ancak darbeciler ilk 24 saatte kontrolü sağlayamama ihtimaline karşı kalkışmayı günlere yaymak için B planı da hazırladı. Böylece dünyaya Türkiye’de iç savaş olduğu görüntüsü verilecek ve ‘NATO müdahalesi’ gibi ihtimaller FETÖ’cüler tarafından gündeme getirilebilecekti. Darbecilerin bu planı Denizli’deki FETÖ iddianamesine giren tanık ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. 11. Komando Tugayı Karargah Bölük Komutanlığı’nda İkmal Astsubayı olarak görev yapan Kıdemli Başçavuş Ahmet Akar, 15 Temmuz akşamı saat 18.00 sıralarında Karargah Bölük Komutanı Yüzbaşı Deniz Çetin’in kendisini arayarak intikale katılacak olan karargah bölüğü personeline 3 tam günlük kumanya verilmesini istediğini anlattı.

"3 günlük kumanya verildi"

İfadesinde Bölük Komutanına birliklerin intikal için gece gideceklerini ve sabah saat 06.00-07.00 gibi döneceklerini, 3 günlük kumanyaya neden ihtiyaç duyulduğunu sorduğunu söyleyen Başçavuş Akar “Deniz Yüzbaşının talimatı üzerine Lojistik Destek Komutanlığı’nda sayman olarak çalışan Başçavuş Cemal Altuntaş’ı aradım. Cemal Başçavuş bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Lojistik Destek Komutanlığı’nda çalışan Astsubay Eyüp Dölek’i aradığını aradım. Kendisinin 3 günlük kumanya hazırlamakta olduğunu, emirden haberi olduğunu söyledi. Kurmay Başkanının da 3 günlük kumanya hazırlanması talimatı verildiği bana söylendi” dedi.

11. Komanda Tugayı Tank Taburu’nda görevli Binbaşı Özay Öntürk ise 3 günlük kumanya hazırlatılması talimatıyla ilgili bildiklerini şöyle aktardı: “Yarbay Fahrettin Demir beni odasına davet etti. Demir’i daha öncedende çalıştığım yer olan Ağrı’dan tanıdığım için kendisine gece başlayıp sabah bitecek intikalle ilgili neden 3 günlük kumanya aldıklarını, çıkacak 40 araca kimin eskortluk edeceğini, prova yapmadan nasıl yola çıkacaklarını sordum. Fahrettin Yarbay, intikal eğitiminin uzaması durumunda askerin aç kalmaması için fazla kumanya aldıklarını, ihtiyaz olmaması durumunda yine eratın ek gıda olarak tüketeceğini Merkez Komutanlığın eskort görevi yapacağını söyledi.”

"Uzun süreli görev hazırlığı"

FETÖ’nün B planını için yaptığı hazırlıklar Denizli ile sınırlı değil. Şırnak, İzmir ve Isparta’dan da Ankara’ya sevk edilmek istenen binlerce asker için ‘uzun süreli görev’ ya da tatbikat bahanesiyle benzer hazırlıklar yapıldı. Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde bile cunta Şırnak’tan sahte görev talimatıyla 5 bin komandoyu Etimesgut’a taşımaya kalkıştı, günlerce yetecek mühimmat verildi. Isparta’da da ‘Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndan 20’nin üzerinde otobüsle havaalanına götürülmek istenen Harp Okulu öğrencileri Ankara’ya sevk edilecekti. bu girişimler halkın direnişiyle engellendi.